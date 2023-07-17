Похудевшая певица Лолита повторила образ 2017 года и надела тот самый «голый» комбинезон. Об этом сообщает издание The Voice.

На днях в Москве состоялся концерт, на котором выступили многие звезды шоу-бизнеса. Не стала исключением и исполнительница хита «На Титанике». Артистка запомнилась публике не только своим выступлением, но и необычным образом.

В 2017 году Лолите удалось удивить поклонников, появившись в Баку в «голом» комбинезоне с этническими узорами. Тогда на певицу обрушился шквал критики: наряд подчеркивал все изъяны в фигуре знаменитости. Сама же певица заявила, что хочет остаться единственной толстой женщиной на эстраде. Спустя 6 лет Лолита вновь повторила свой образ. И на этот раз внешний вид певицы был оценен по достоинству.

Артистка отметила, что работает над своей фигурой, вот почему она попросила опубликовать новое фото в Сети без прикрас.

«Если я была такая, то почему я должна стесняться или корчить из себя что-то? Могли бы меня отфотошопить, но зачем? И сейчас ничего не делайте», — высказалась знаменитость.

Ранее 59-летняя певица Лолита заявила, что ее «похоронили» и оплакали в Германии. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что вдова Дмитрия Хворостовского нашла новую любовь через 6 лет после смерти оперного певца.