59-летняя певица Лолита Милявская заявила, что ее «похоронили» и оплакали в Германии

В последнее время звезды шоу-бизнеса часто становятся жертвами мошенников. Не так давно телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что неизвестные распространили ложную новость о ее смерти. Это привело к тому, что некоторые родственники знаменитости едва не попали в больницу на фоне стресса. Как выяснилось, в подобной ситуации оказалась и певица Лолита Милявская.

По словам артистки, о своей «смерти» она узнала от друзей. Близкие люди позвонили ей и сообщили, что эта новость появилась в Германии. «Все, у кого там родственники, меня оплакали», — цитирует The Voice высказывание Милявской.

Несмотря на неприятный случай, Лолита постаралась найти положительные моменты. Артистка заявила, что теперь она точно знает, кому небезразлична.

Однако на этом трудности певицы не закончились. Оказывается, от ее имени действуют мошенники и обманывают людей на деньги. В распоряжение злоумышленников оказались голосовые сообщения знаменитости, с помощью которых они втираются в доверие к публике.

«Вам могут поступить мои голосовые сообщения, которые я кому-то наговаривала. Прошу не реагировать», — заявила знаменитость.

Ранее Лолита встала на защиту уехавшей из РФ Аллы Пугачевой и назвала ее великой. Подробности смотрите в этой статье.