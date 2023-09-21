Похудевшая певица Азиза впервые вышла в свет после полугода затворничества

Последние полгода певица Азиза вела закрытый образ жизни и не посещала светские мероприятия, но сделала исключение ради своей подруги Милы Романиди. На презентации видеоклипа певицы звезда появилась заметно похудевшей. Об этом сообщает mk.ru.

Коллеги и журналисты удивились, когда увидели артистку. Она давно не выходила в свет, но появилась и вызвал ажиотаж. Ее окружили поклонники, которые мечтали сфотографироваться со звездой. Многие отметили, что Азиза сильно изменилась и похудела. Сейчас она больше напоминает себя в самом начале карьеры.

Исполнительница раскрыла секрет молодости и стройности. Она призналась, что следит за питанием, но не может иногда устоять перед любимыми блюдами. Азиза любит гулять и любоваться природой.

«Я пеку лепешки, гуляю вдоль озера и наслаждаюсь каждым новым днем», – поделилась звезда с журналистами.

Ранее друг Азизы рассказал, что певица занялась написанием энергетических картин, обладающих целительными свойствами и даже позволяющими изменять реальность. Артистка давно пропала с поля зрения — несколько месяцев назад она объявила, что покидает сцену. Однако о причинах творческого перерыва певица не сообщала. Приятель знаменитости рассказал, что же случилось на самом деле.