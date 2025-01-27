44-летняя Анна Семенович показала изменившегося на Мальдивах возлюбленного
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Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович улетела со своим женатым возлюбленным Денисом Шреером на Мальдивы. В личном блоге она поделилась кадрами, на которых мужчина запечатлен в новом имидже.
44-летняя Анна и Денис повторили знаменитый кадр из фильма «Титаник». Мужчина держал певицу за талию, а она раскинула руки в стороны. При этом внимание пользователей Сети привлекло изменившееся лицо Дениса. Как оказалось, он сбрил бороду и усы.
Ранее Анна заявила, что в начале 2025 года ее возлюбленный будет официально свободен. При этом исполнительница призналась, что еще не получила от него предложения руки и сердца. По словам Семенович, Денис не жил с женой еще до их знакомства, но на развод не подавал, однако сейчас все документы уже почти готовы.
Также певица призналась, что потратила 160 тысяч рублей на заморозку яйцеклеток. По словам Анны, это дает ей уверенность в будущем, в котором она однажды станет матерью.