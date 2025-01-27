44-летняя Анна Семенович показала изменившегося на Мальдивах возлюбленного

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович улетела со своим женатым возлюбленным Денисом Шреером на Мальдивы. В личном блоге она поделилась кадрами, на которых мужчина запечатлен в новом имидже.

44-летняя Анна и Денис повторили знаменитый кадр из фильма «Титаник». Мужчина держал певицу за талию, а она раскинула руки в стороны. При этом внимание пользователей Сети привлекло изменившееся лицо Дениса. Как оказалось, он сбрил бороду и усы.