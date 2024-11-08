Похудевшая на 35 килограммов Бьянка «прошлась» по полным людям

Похудевшая на 35 килограммов певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) выступила с критикой полных людей. Об этом она заявила на шоу «12 вопросов» в RuTube.

38-летняя знаменитость рассказала о своем отношении к бодипозитиву. «Когда ты сидишь жрешь гамбургер, у тебя целлюлит, висит живот, висят бока, все с тебя висит и ты надеваешь еще леопардовое платье? Мне неприятно смотреть на такое», — поделилась артистка.

В то же время исполнительница отметила, что когда она весила 90 килограммов, то выходила в свет в оверсайз-одежде, чтобы скрыть лишний вес.

«Я всегда ходила в каких-то оверсайзах, чтобы быть такой типа мамасита, только на спорте. Мне самой не нравилось на это все смотреть, зачем подчеркивать недостаток?», — поделилась Бьянка.

При этом певица подчеркнула, что людям с лишним весом следует обращаться за помощью к специалистам.

«Это уже нужно идти к психологу, эндокринологу. Но у нас не лечебная передача, сами разберетесь, куда вам идти», — резюмировала исполнительница.

Ранее мы писали, что Лерчек устроила истерику певцу Natan после его измены с Бьянкой.