Похудевшая на 30 кг певица Бьянка описала мужчину, за которого хочет выйти замуж

Певица Бьянка, которая недавно похудела на 30 кг, рассказала, какой мужчина должен появиться в ее жизни, чтобы она отправилась с ним в ЗАГС. Главное требование артистки, чтобы он был не из шоу-бизнеса. Идеальным вариантом для нее является врач-хирург. Об этом она рассказала в шоу «ДаДа – НетНет».

По признанию 39-летней Бьянки, она не сможет строить отношения с человеком, который, как и она, зарабатывает деньги на эстраде. Исполнительница не хочет, чтобы ее муж был популярным и гонялся за контентом, поэтому она рассматривает кандидатов из медицинской сферы.

«Я бы хотела спокойного мужчину, желательно врача-хирурга. Как правило, такие люди не очень любят шумиху, у них постоянно операции, им нужно учиться, повышать квалификацию, держать в голове много информации», - поделилась Бьянка.

Певица подчеркнула, что не рассматривает мужчин из бьюти-индустрии. Например, косметологи – не ее история, так как такие специалисты часто следуют трендам и хотят внимания общественности. Также артистка верит в астрологию, поэтому ей важно, какого знака зодиака будет ее возлюбленный.

