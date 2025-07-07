«Не приходится покупать отвратительные лифчики»: Бьянка рассказала о самочувствии после уменьшения груди

Весной певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) решилась на пластическую операцию по уменьшению груди. Артистка рассказала, как себя чувствует после хирургического вмешательства.

39-летняя певица призналась, что чувствует себя отлично. По словам королевы российского R&B, ей уменьшили грудь с седьмого размера до третьего. Также она приподняла брови, чтобы не было мимических морщин. Звезда уже успешно прошла реабилитацию.

«Самое главное, что мне наконец-то стало удобно, мне не приходится покупать отвратительные лифчики, чтобы удержать весь этот груз», — рассказала артистка Telegram-каналу «Звездач» на шоу «Новое Радио: 10 лет!».

Артистка решилась на пластическую операцию после того, как похудела на 37 килограммов. До пластики груди она еще перенесла пластику тела. За это звезда заплатила почти три миллиона рублей. Бьянке восстановили эстетический вид живота и сделали липоскульптурирование.

Ранее пластический хирург, врач дерматолог-косметолог Мадина Осман в беседе с сайтом «Страсти» оценила внешность певицы и объяснила, почему у нее осталось отекшее лицо после пластики.