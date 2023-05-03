Похудевшая на 15 кг Дрожжина не взглянула в сторону мужа на суде о наследстве Баталова

3 мая состоялось заседание суда по делу о хищении наследства актера Алексея Баталова. Процесс наконец посетила обвиняемая в мошенничестве актриса Наталья Дрожжина – она даже не взглянула в сторону арестованного супруга Михаила Цивина.

Дело рассматривалось в Замоскворецком суде.

Дрожжину сопровождал медицинский работник. На вопросы журналистов актриса не отвечала.

По данным Пятого канала, на сегодняшнем заседании суд назначил прения сторон. Прокурор должен запросить наказание для фигурантов дела.

На последние заседания Дрожжина не являлась, объясняя пропуск плохим самочувствием. По словам подруги семьи Елены Старостиной, она похудела на 15 кг. В «подавленном состоянии» актриса все же поехала на заседание.

87-летней вдовы Баталова Гитаны Леонтенко не было на суде.

Напомним, уголовное дело против Цивиной и Дрожжина возбудили три года назад. Появилась информация, что они втерлись в доверие к жене и дочери Баталова, за счет чего неожиданно завладели недвижимостью и деньгами умершего актера. Квартиры вернули владельцам, а деньги исчезли.

В середине апреля мы писали, что Цивина взяли под стражу.