Похудевшая на 15 кг Алена Апина похвасталась фигурой в сверкающем мини-платье

Певица Алена Апина после похудения на 15 килограммов стала все чаще появляться на публике в ультракоротких нарядах. 60-летняя исполнительница хита «Электричка» вышла на сцену в Санкт-Петербурге в сверкающем мини-платье.

Она поделилась в личном блоге видеороликом, сделанным за кулисами. Певица на камеру прошлась по коридору, демонстрируя стройную фигуру. Синее мини-платье она дополнила туфлями в тон на высоком каблуке. При этом Алена прикрывала себя рукой сзади.