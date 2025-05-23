Похудевшая на 15 кг Алена Апина похвасталась фигурой в сверкающем мини-платье
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Певица Алена Апина после похудения на 15 килограммов стала все чаще появляться на публике в ультракоротких нарядах. 60-летняя исполнительница хита «Электричка» вышла на сцену в Санкт-Петербурге в сверкающем мини-платье.
Она поделилась в личном блоге видеороликом, сделанным за кулисами. Певица на камеру прошлась по коридору, демонстрируя стройную фигуру. Синее мини-платье она дополнила туфлями в тон на высоком каблуке. При этом Алена прикрывала себя рукой сзади.
Пользователи Сети высоко оценили новую фигуру артистки и отметили, что она значительно помолодела.
Сама же Апина ранее призналась, что ее вес после похудения составляет 54 килограмма, но она все равно недовольна и хотела бы избавиться еще от пяти килограммов.
Ранее Алена Апина заверила, что не прибегала ни к каким современным средствам похудения и избавилась от лишних килограммов исключительно благодаря спорту и правильному питанию. При этом она подчеркнула, что не против уколов, если они помогают и идут на пользу.