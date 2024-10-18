Похудевшая на 100 кг Устинова снялась с мужчиной: сильно изменилась

Похудевшая на 100 кг писательница Татьяна Устинова позировала на новом фото в пышном платье. Как сообщает «7Дней.ru», звезда изменилась внешне и снова вынуждена прятать фигуру.

Знаменитость была в кадре с солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым, который известен как «Рыжий из Иванушек». Они сфотографировались вместе после съемок шоу Устиновой «Мой герой». Артист почти не изменился, а писательница скрывала фигуру в пышном платье темного цвета. Поклонники подозревают, что женщина могла снова набрать лишние килограммы.

Напомним, что ранее звезда рассказывала о феноменальном похудении – она сбросила 100 кг! В СМИ появлялись слухи о том, что женщина сделала операцию и «урезала желудок», но Татьяна опровергала домыслы. Она отмечала, что постепенно уменьшала размер порций, чтобы меньше есть.

По этому поводу жаловались ее домочадцы, которым не нравилось нерегулярное питание женщины.

«Мама ничего не ест. Иногда мне кажется, что она может голодать на протяжении нескольких дней», — переживали дети звезды.

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