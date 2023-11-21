Похудевшая еще больше Акиньшина появилась без Козловского на презентации СТС

Актриса Оксана Акиньшина посетила презентацию СТС одна, без Данилы Козловского. Журналисты обратили внимание, что артистка еще больше похудела.

О появлении Акиньшиной написал сайт mk.ru.

Актриса редко посещает мероприятия, а в последнее время она выходила в компании Козловского. Слухи об их романе ходят давно.

Акиньшина попозировала фотографам в пресс-зоне. Она была одета в джинсы, топ, пиджак и ботинки в мужском стиле.

Актриса не проронила ни слова, а только улыбнулась по команде и затем быстро удалилась.

Издание предположило, что разлад с Козловским мог стать причиной похудения Акиньшиной и ее плохого настроения.

Ранее стало известно, что дети Акиньшиной живут с ее бывшим мужем в Грузии. После расставания бизнесмен Арчил Геловани подал в суд, чтобы забрать детей. В итоге так и вышло – несовершеннолетние воспитываются его матерью. Акиньшина навещает детей и даже знакомила их с Козловским. Дочь актера в свою очередь проживает в США с матерью, он тоже навещает девочку за границей.