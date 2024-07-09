Похудевшая до 40 кг актриса Наталья Дрожжина почти не встает с постели

76-летняя актриса Наталья Дрожжина рассказала о плохом самочувствии. Она призналась, что «почти не встает».

Актриса рассказала о своем состоянии журналистам NEWS.ru.

«Ко мне приехал доктор — очень плохо себя чувствую. Я почти не встаю», - поделилась актриса.

Состояние Дрожжиной ухудшилось на фоне судов, связанных с наследством актера Алексея Баталова. За несколько лет разбирательств Дрожжина перенесла три инсульта.

Говорилось, что актриса похудела до 40 кг. Ухудшение связывали со стрессом из-за суда, по итогам которого муж Дрожжиной получил реальный срок, ей дали 4 года условно.

Адвокат Дрожжиной Вячеслав Макаров в декабре 2023 года сообщал, что она проходит курс лечения. Он говорил о плохом состоянии звезды фильмов «Интердевочка» и «Семнадцать мгновений весны». Однако вдаваться в подробности адвокат не стал, сославшись на медицинскую тайну.