НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 марта 2025, 18:28
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Похудевшая Анна Седокова похвасталась фигурой в облегающем кожаном платье

Похудевшая Анна Седокова похвасталась фигурой в облегающем кожаном платье

© Starface.ru

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова отправилась в Санкт-Петербург и устроила фотосессию в откровенном платье на фоне Исаакиевского собора.

42-летняя певица после стресса на фоне гибели экс-супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы сильно похудела. В личном блоге она опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в черном кожаном платье в пол, облегающем фигуру. Наряд с открытыми плечами и глубоким декольте подчеркнул также стройную талию Анны. Образ она дополнила классическими туфлями-лодочками на высоком каблуке. Также артистка распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на губы и глаза.

«Он такой... Санкт-Петербург, ты любовь», — написала Седокова.

Пользователям Сети образ Анны понравился. Поклонники назвали ее в комментариях шикарной женщиной. Однако некоторые предположили, что Седокова откровенными нарядами пытается привлечь в свою жизнь нового мужчину.

Похудевшая Анна Седокова похвасталась фигурой в облегающем кожаном платье

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

Ранее Анна опубликовала короткий видеоролик с футбольного матча. Так как певицу неоднократно замечали на играх питерского клуба «Зенит», пользователи предположили, что новый избранник певицы из числа спортсменов.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Анна Седокова
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