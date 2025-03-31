Похудевшая Анна Седокова похвасталась фигурой в облегающем кожаном платье
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Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова отправилась в Санкт-Петербург и устроила фотосессию в откровенном платье на фоне Исаакиевского собора.
42-летняя певица после стресса на фоне гибели экс-супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы сильно похудела. В личном блоге она опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в черном кожаном платье в пол, облегающем фигуру. Наряд с открытыми плечами и глубоким декольте подчеркнул также стройную талию Анны. Образ она дополнила классическими туфлями-лодочками на высоком каблуке. Также артистка распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на губы и глаза.
«Он такой... Санкт-Петербург, ты любовь», — написала Седокова.
Пользователям Сети образ Анны понравился. Поклонники назвали ее в комментариях шикарной женщиной. Однако некоторые предположили, что Седокова откровенными нарядами пытается привлечь в свою жизнь нового мужчину.
Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.
Ранее Анна опубликовала короткий видеоролик с футбольного матча. Так как певицу неоднократно замечали на играх питерского клуба «Зенит», пользователи предположили, что новый избранник певицы из числа спортсменов.