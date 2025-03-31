Похудевшая Анна Седокова похвасталась фигурой в облегающем кожаном платье

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова отправилась в Санкт-Петербург и устроила фотосессию в откровенном платье на фоне Исаакиевского собора.

42-летняя певица после стресса на фоне гибели экс-супруга, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы сильно похудела. В личном блоге она опубликовала серию снимков, на которых запечатлена в черном кожаном платье в пол, облегающем фигуру. Наряд с открытыми плечами и глубоким декольте подчеркнул также стройную талию Анны. Образ она дополнила классическими туфлями-лодочками на высоком каблуке. Также артистка распустила длинные волосы и сделала яркий макияж с акцентом на губы и глаза.

«Он такой... Санкт-Петербург, ты любовь», — написала Седокова.

Пользователям Сети образ Анны понравился. Поклонники назвали ее в комментариях шикарной женщиной. Однако некоторые предположили, что Седокова откровенными нарядами пытается привлечь в свою жизнь нового мужчину.