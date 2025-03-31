Часто посещает футбольные матчи: Анну Седокову заподозрили в новом романе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова несколько месяцев после самоубийства бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы вела затворнический образ жизни. Сейчас же 42-летняя артистка вновь начала активно вести соцсети и посещать различные мероприятия, спровоцировав слухи о новом романе.

В личном блоге Анна опубликовала короткий видеоролик с футбольного матча. Так как певицу неоднократно замечали на играх питерского клуба «Зенит», пользователи предположили, что новый избранник певицы из числа спортсменов.

По данным «7Дней.ru», еще до смерти Яниса Тиммы ходили слухи, что Седокова закрутила роман с помощником тренера «Зенита» Анатолием Тимощуком. Мужчина якобы посылал сидевшей на трибуне артистке сердечки через все поле, а она улыбалась ему в ответ.

При этом сама Анна хранит молчание и никаких намеков на новые отношения не делала. Она признавалась ранее, что часто бывает в Петербурге из-за увлечения 7-летнего сына Гектора баскетболом.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

Ранее Анна Седокова рассказала, что ее 7-летний сын Гектор относился к Тимме как к родному отцу. Певица заверила, что мальчик занялся спортом, чтобы быть похожим на ее покойного экс-супруга.