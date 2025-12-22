«Похудела, помолодела»: как выглядит Елена Степаненко после долгого отсутствия на ТВ

Похудевшая юмористка Елена Степаненко сменила имидж и вернулась на ТВ. Об этом сообщает Kp.ru.

Экс-жена Евгения Петросяна несколько лет вела уединенный образ жизни и отказывалась от съемок на ТВ. Однако в конце 2025 года поклонники вновь увидят юмористку на федеральном канале. Степаненко приняла участие в проекте, в котором не только продемонстрировала новые номера, но и вышла на сцену в роли ведущей.

Елена предстанет перед зрителями в новом имидже: после похудения артистка отдает предпочтение современным костюмам, подчеркивающим фигуру.

«Телезрители увидят, как блистательно она теперь выглядит — еще больше похудела, помолодела, костюмы — современные, подчеркивают фигуру. Это вы еще примечайте, что телеэкран прибавляет минимум пять — семь кило человеку. Можно охарактеризовать нынешний образ Елены Степаненко названием одной из последних сольных программ — «Веселая и красивая»», — сказал коллега Елены.

На кадрах, появившихся в Сети, юмористка запечатлена в ярко-розовом пиджаке и юбке в тон.

К слову, сама Елена не комментировала свое возвращение на ТВ и не называла причин произошедшего.

