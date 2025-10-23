«Выбирает помоложе»: что известно о личной жизни Елены Степаненко после развода с Петросяном

Юмористка Елена Степаненко сейчас переживает новую волну популярности. Зумеры называют ее иконой и продвигают ролики с ней в Сети. Однако сама артистка никак не комментирует свой успех у молодежи и не делится подробностями личной жизни. О том, что сейчас говорят о ней в шоу-бизнесе, порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам продюсера, Степаненко после развода с Евгением Петросяном сделала упор на карьеру. Он считает, что она сейчас сконцентрирована только на работе, поэтому новый брак ее не интересует. Тем не менее, Дворцов не исключает, что у Елены все-таки может быть ухажер, отношения с которым несерьезные.

«Скорее всего, она поставила все эти дела на стоп и занимается карьерой. Как правило, у артистов бывает две стороны баррикад: либо ты выбираешь личную жизнь, либо карьеру, деньги, славу. Она выбрала деньги, работу во благо страны, своего зрителя. Может быть, какой-нибудь ухажер есть. Я думаю, что она выбирает помоложе, все-таки молодая кровь всегда притягивает», — поделился Сергей Дворцов.

Как заверил продюсер, скандальный развод с Петросяном не отразился на репутации Степаненко. В шоу-бизнесе к ней относятся хорошо. Вот только с бывшим мужем юмористка предпочитает не видеться.

«Знаю, что относятся к ней хорошо. С Петросяном она сейчас ни в каких отношениях. Насколько мне известно, они даже вообще не контактируют, не пересекаются от слова совсем», — заявил продюсер Дворцов.

