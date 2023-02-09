«Похудела на 5 килограмм»: беременная звезда «Ворониных» не справляется со взрослой жизнью

В минувшем году молодой звезде «Ворониных» удалось всех удивить. Так, накануне 19-летия Мария Ильюхина сообщила о своей беременности. С тех пор ее социальная сеть превратилась в дневник будущей мамочки. Совсем недавно актриса рассказала о предстоящих партнерских родах, а сегодня она пожаловалась на трудности своего положения.

По словам Марии, за первый триместр она похудела на 5 килограмм. Ее замучил сильный токсикоз, поэтому она не могла нормально питаться. Кроме того, девушке пришлось бороться и с сонливостью. Все эти неприятные симптомы явно омрачили жизнь актрисы.

«Тошнило уже просто от запахов еды. Я не могла нормально кушать, тошнило даже от воды. Я похудела килограмм на 5 за первый триместр. А еще спала, где только можно. Даже на прогулке могла присесть на скамейку и уснуть», — пожаловалась Мария.

Несмотря на это, будущая мамочка заверила: она с нетерпением ждет встречи со своим малышом.

Ранее недавно родившая Ольга Орлова сообщила тревожные новости. Телеведущая рассказала: с ее дочкой все в порядке, а вот она сама испытывает недомогание. Подробности читайте в этой статье.