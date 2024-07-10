Похудела и стала выглядеть болезненно: в Сети обсуждают изменившуюся из-за горя внешность дочери Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк напугала поклонников изможденным видом. Анна опубликовала новый снимок, на котором была очень худой.

Полтора месяца назад родные похоронили звезду «Моей прекрасной няни», которая на протяжении пяти лет боролась с глиобластомой. И хоть близкие Анастасии морально готовились к ее смерти, но все равно для них ее уход стал тяжелым ударом. На сороковой день дочь Заворотнюк призналась, что все это время после прощания проводила вместе с семьей. Они много разговаривали, вспоминали Анастасию и учились жить дальше.

Сейчас Анна вновь стала постепенно выходить на связь с поклонниками. Недавно она поделилась новым фото, которое вызвало бурные обсуждения в Сети. Дело в том, что на снимке модель была еще более худой, чем раньше. Пользователи считают, что из-за этого она выглядит болезненно. По всей видимости, на внешности девушки сказалось горе.