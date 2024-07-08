«Она очень сильно болела»: дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о последних годах жизни актрисы

7 июля со дня смерти актрисы Анастасии Заворотнюк прошло 40 дней. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни 29 мая после продолжительной борьбы с раком мозга. Дочь артистки Анна Заворотнюк впервые за долгое время вышла на связь с ее поклонниками. В личном блоге девушка рассказала о последних годах жизни знаменитой мамы и призналась, что она тяжело переносила болезнь.

«Она очень сильно болела. Все эти пять лет были безумно тяжелыми, особенно последние несколько лет. И ей там действительно лучше», — поделилась Анна Заворотнюк.

По словам дочери актрисы, все 40 дней после смерти Анастасии Заворотнюк она старалась быть рядом с родными, и они вместе вспоминали об артистке. Анна Заворотнюк утешает себя тем, что теперь ее маме «легче и лучше».

«Все эти 40 дней я проводила очень много времени с семьей, очень много вспоминали мамочку — наши общие радостные моменты. И я для себя, наверное, поняла одну очень правильную вещь, которая мне позволит как-то двигаться дальше — это то, что ей там легче и лучше», — призналась дочь актрисы.

Анна Заворотнюк заявила, что они вместе с братом Майклом и сестрой Милой должны быть «продолжением» артистки. Девушка добавила, что они постараются «жить дальше» ради памяти мамы.

«Мы, ее дети, должны быть ее продолжением, радовать, быть счастливыми, здоровыми и просто жить дальше», — сказала она.

В заключение Анна Заворотнюк поблагодарила поклонников актрисы за поддержку в тяжелый период.

«Спасибо каждому, кто сказал мне теплые слова за весь этот период», — резюмировала дочь Анастасии Заворотнюк.

Напомним, в 2019 году актрисе диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга. На протяжении пяти лет Анастасия Заворотнюк боролась с заболеванием, но в последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. 29 мая заслуженная артистка России ушла из жизни.

Ранее сообщалось о том, что дочь Анастасии Заворотнюк впервые показала, как тяжелая болезнь изменила внешность актрисы.