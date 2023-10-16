Похудел на 20 кг и лишился заработков: что происходит со звездой «Кухни» Назаровым после эмиграции

Актер Дмитрий Назаров после увольнения из МХТ имени А.П. Чехова предпочел покинуть Россию и начать новую жизнь. Известно, что за границей он зарабатывает гораздо меньше, чем на Родине. И его основной доход сейчас – это лишь пенсия в размере 60 тысяч рублей.

По информации издания Kp.ru, на данный момент артист вместе с супругой по-прежнему находится во Франции. Несмотря на то, что он не заговаривает об окончательном переезде, возвращаться в Москву он пока не планирует. После эмиграции Назаров выступил с концертами в залах Израиля, а также попытался организовать тур по Европе. Однако ничего не вышло – билеты совсем не продавались.

Сам Дмитрий признавался, что заработки его сейчас совсем плохи. Единственное, он стабильно по-прежнему продолжает получать пенсию от государства, но это совсем не близко к тому, что ему платили в России. Друзья артиста делились, что за границей он сильно похудел, примерно на 20 килограммов, и даже стал замечать проблемы со здоровьем.

Однако Назаров старается не жаловаться и не унывать. Он все еще считает, что поступил правильно, уехав. Более того, за пределами Родины он стал делать еще больше скандальных высказываний о коллегах, народе и правительстве, из-за чего его многие критикуют.

Ранее Дмитрий Назаров намекнул, что готов вернуться в Россию.