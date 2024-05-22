Певица Альбина Джанабаева снялась на берегу моря и стала предметом насмешек

Певица Альбина Джанабаева столкнулась с насмешками после того, как в личном блоге опубликовала фотографии с новой съемки. На кадрах экс-солистка группы «ВИА Гра» предстала в топе с кружевами и в пиджаке без белья.

Отдыхающая за границей артистка недавно решила порадовать поклонников снимками. Однако вместо восхищения и комплиментов получили критику. Пользователям не понравилось то, что она в 45 лет решила выбрать весьма откровенную тему для фотосессии. В комментариях люди посмеялись над попытками Альбины «молодиться» и посоветовали ей вести себя скромнее. Некоторые отметили, что ей не нужно оголяться, чтобы быть красивой, и эстетики в ее новых фото нет.

Впрочем, были и те, кто похвалил Джанабаеву. Фанаты написали, что, несмотря на рождение детей, фигура у артистки все еще практически идеальная.

Отметим, что в последнее время Альбина не так часто появляется в медийном поле и не ходит на светские мероприятия. Многие связывают это с поведением ее мужа Валерия Меладзе, который уже давно выступает только за границей и в Россию не возвращается.

Ранее Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева были замечены вместе в Америке.