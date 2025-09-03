Похожий на Дмитрия Диброва мужчина попал на видео с двумя девушками в отеле

Мужчина, похожий на ведущего Дмитрия Диброва, попал на видео с двумя девушками в подмосковном отеле. Соответствующие кадры приводит Super.ru.

Источник отмечает, что примерно 27-28 июля мужчина, напоминающий Диброва, заселился в отель. Издание публикует видео и фото человека: на кадрах мужчина в черном костюме, белой рубашке и в фирменных солнцезащитных очках.

Посетитель общался с девушками на открытой террасе, трогая за ноги и ягодицы. Как пишет издание, он был пьян и щедро одаривал спутниц алкоголем и цветами в номер.

Подтверждения, что на кадрах действительно ведущий, нет. Однако Super.ru пишет, что мужчина был очень похож на него.

Ранее Дибров посетил премьеру фильма «Тогда. Сейчас. Потом». Он признался, что не разочаровался в институте брака и считает его самым счастливым из всего на свете. Ведущий также размышлял о любви и предположил, что чувство дается за достижения во внелюбовной сфере.