«Похожи внутри»: Люся Чеботина сравнила себя с Ириной Аллегровой

Молодая исполнительница Люся Чеботина рассказала, чем похожа на Ирину Аллегрову. Девушка призналась, что у нее, как и у коллеги, есть мужской стержень. Об этом сообщает Telegram-канал «А теперь внимание!».

Девушка заметила, что ее часто сравнивают со звездой отечественной эстрады. Об этом заговорили с еще большей силой после ее презентации кавера на песню Аллегровой «Императрица».

«Мне кажется, что внешне мы совершенно непохожи. Может быть, чем-то похожи внутри: мужским стержнем, твердой женской харизмой», – высказалась Люся.

Певица считает себя сильным человеком, который умеет принимать ответственные решения на своей работе. По ее мнению, Аллегрова тоже такая, только в другом поколении.

«Эта «Императрица» нежнее, чем в оригинале, но все равно брутальная», — поделилась звезда.

Напомним, что после презентации кавера на хит «Императрица» на Чеботину вылилась волна негатива. Пользователи Сети раскритиковали исполнение песни молодой артисткой. К ним присоединился музыкальный критик Сергей Соседов. Он заявил, что композиция звезды не имеет никакого отношения к первоисточнику. Мужчина не стеснялся в выражениях и назвал ее работу «безобразием».

Ранее мы писали о том, что Люся Чеботина раскритиковала шоу со звездами, которые ищут любовь.