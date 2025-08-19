«Похоже, у Василия плохо с деньгами»: как Марго Овсянникова стала звездой шоу Басты

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, якобы из-за проблем с деньгами согласился сделать Марго Овсянникову главной звездой его шоу «Вопрос ребром».

Как утверждает Telegram-канал «Свита короля», протеже Филиппа Киркорова продолжает покупать внимание известных людей ради своего пиара.

По словам источника канала из окружения Марго, договориться с Бастой оказалось легко.

«Похоже, у Василия плохо с деньгами. Марго говорила, что стоил он ей сущие копейки, если сравнивать с настоящими звездами. Хотя у нас одна настоящая звезда – Марго», - заявил неназванный знакомый исполнительницы трека «Кукареку».

Сейчас Овсянникова активно выпускает треки и называет себя «звездой номер один» на отечественной эстраде. Однако, по слухам, карьеру артистка строит благодаря богатому любовнику, который оплачивает все ее счета. По словам продюсера Сергея Дворцова, за сотрудничество с Киркоровым возлюбленному Марго пришлось заплатить не менее 10 млн рублей.

Ранее Марго Овсянникова рассказала, как стала фавориткой Филиппа Киркорова. Она три года безуспешно добивалась его внимания, однако потом артист сам вышел на связь с Овсянниковой, и та предложила ему записать песню.