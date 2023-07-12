«Похоже на шизофрению»: коллеги беспокоятся за Катю Лель, заявившую о даре исцеления

Звездный стилист Александр Данилов высказался о даре исцеления Кати Лель, о котором она говорила в интервью. По мнению мужчины, это могло достаться артистке от инопланетян, о которых она часто упоминает.

Исполнительница рассказывала, что поддерживает связь с внеземными цивилизациями. А после обнаружила, что у нее появился дар исцеления. Недавно Катя открыто заявила о том, что молитвами помогла коллеге Аните Цой, которая сломала палец. Артистке якобы удалось поставить певицу на ноги перед важным событием – концертом.

Журналисты поинтересовались у мастера по волосам Александра Данилова, что он думает о даре звезды. Сначала мужчина засомневался, а после принялся рассуждать на эту тему.

«Наверное, ей этот дар подарили инопланетяне, о которых она постоянно говорит и в них верит. Возможно, это то, во что она просто верит», — высказался стилист в беседе с Пятым каналом.

Александр отметил, что признания Лель вызывают у него неоднозначные эмоции. Он упомянул об инфоцыганстве и проблемах с психикой.

«Похоже на шизофрению», – считает мужчина.

Данилов также предположил, что такими заявлениями певица просто хочет напомнить о себе и привлечь внимание поклонников, ведь хитами она уже давно не радовала слушателей.