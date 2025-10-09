«Похоже на предательство»: раскрыты подробности конфликта Гузеевой и Кудрявцевой

В окружении Ларисы Гузеевой рассказали, что она переживает из-за ссоры с Лерой Кудрявцевой. Слова инсайдеров передает mk.ru.

Лера Кудрявцева сняла шоу о мошенниках, упомянув скандал Гузеевой с аферой вилл на Бали. В личном блоге Лариса осудила Кудрявцеву и обвинила в непорядочности. Она заявила, что еще недавно Лера поддерживала ее.

По словам инсайдеров, телеведущая тяжело переживает конфликт с Кудрявцевой, которую считала подругой. Гузеева убеждена, что Лера предала ее ради скандального шоу.

«Они с Лерой были подругами. Получается, что это похоже на какое-то предательство. Кому будет приятно, что человек, которому ты доверял, тебя обсуждает на всю страну за твоей спиной, да еще ради скандального шоу?» — передает высказывание инсайдеров mk.ru.

На данный момент Кудрявцева не отвечала на обвинения Гузеевой.

Напомним, Гузеева угодила в скандал с аферой вилл на Бали. Телеведущая рекламировала услуги бизнесмена, который под предлогом продажи недвижимости разводил покупателей на деньги.

Ранее сообщалось, что начались суды пострадавших от рекламы вилл Ларисы Гузеевой. Подробности читайте в этой новости.