Похоже на помолвочное: Оксана Акиньшина привлекла внимание наличием кольца

Актриса Оксана Акинбшина пришла на премьеру драмы «Неверные», в которой сыграла главную роль. Все внимание привлекло наличие кольца на безымянном пальце - украшение похоже на помолвочное.

Об этом написало издание StarHit.

Актриса бал одета в костюм оверсайз терракотового цвета, в качестве обуви предпочла туфли. На красной дорожке Акиньшину тепло встретили коллеги по проекту – Роман Евдокимов и Евгений Санников. Оксана обнималась с Романом и много смеялась.

Журналистов привлекло кольцо у Акиньшиной, тем более что актриса третий год встречается с коллегой Данилой Козловским.

В декабре 2023 года пара появилась вместе на мероприятии в Москве на фоне слухов о расставании. Козловский и Акиньшина посетили новогоднюю вечеринку.

Их роман начался в 2020 году. До этого Акиньшина разошлась с продюсером Арчилом Геловани, двое ее детей остались с отцом. Дочь Козловского проживает в США с бывшей возлюбленной.