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Опубликовано 06 марта 2024, 19:51
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Похоже на помолвочное: Оксана Акиньшина привлекла внимание наличием кольца

Актриса Оксана Акиньшина пришла на премьеру с кольцом на безымянном пальце.
Похоже на помолвочное: Оксана Акиньшина привлекла внимание наличием кольца

© Starface.ru

Актриса Оксана Акинбшина пришла на премьеру драмы «Неверные», в которой сыграла главную роль. Все внимание привлекло наличие кольца на безымянном пальце - украшение похоже на помолвочное.

Об этом написало издание StarHit.

Актриса бал одета в костюм оверсайз терракотового цвета, в качестве обуви предпочла туфли. На красной дорожке Акиньшину тепло встретили коллеги по проекту – Роман Евдокимов и Евгений Санников. Оксана обнималась с Романом и много смеялась.

Журналистов привлекло кольцо у Акиньшиной, тем более что актриса третий год встречается с коллегой Данилой Козловским.

В декабре 2023 года пара появилась вместе на мероприятии в Москве на фоне слухов о расставании. Козловский и Акиньшина посетили новогоднюю вечеринку.

Их роман начался в 2020 году. До этого Акиньшина разошлась с продюсером Арчилом Геловани, двое ее детей остались с отцом. Дочь Козловского проживает в США с бывшей возлюбленной.

Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Лилия Караева
Теги:
Оксана Акиньшина
кольцо
премьера