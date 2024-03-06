Похоже на помолвочное: Оксана Акиньшина привлекла внимание наличием кольца
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Актриса Оксана Акинбшина пришла на премьеру драмы «Неверные», в которой сыграла главную роль. Все внимание привлекло наличие кольца на безымянном пальце - украшение похоже на помолвочное.
Об этом написало издание StarHit.
Актриса бал одета в костюм оверсайз терракотового цвета, в качестве обуви предпочла туфли. На красной дорожке Акиньшину тепло встретили коллеги по проекту – Роман Евдокимов и Евгений Санников. Оксана обнималась с Романом и много смеялась.
Журналистов привлекло кольцо у Акиньшиной, тем более что актриса третий год встречается с коллегой Данилой Козловским.
В декабре 2023 года пара появилась вместе на мероприятии в Москве на фоне слухов о расставании. Козловский и Акиньшина посетили новогоднюю вечеринку.
Их роман начался в 2020 году. До этого Акиньшина разошлась с продюсером Арчилом Геловани, двое ее детей остались с отцом. Дочь Козловского проживает в США с бывшей возлюбленной.