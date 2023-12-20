Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина опровергли слухи о расставании

Известные актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина на фоне слухов о расставании появились вместе на мероприятии в Москве. Об этом сообщает Леди. Mail.ru.

Уточняется, что артисты вместе посетили новогоднюю вечеринку в столице. Для выхода в свет Акиньшина выбрала коричневый бархатный костюм, а образ звезды дополняла сумка и ювелирные украшения. Она сделала строгую причёску, убрав волосы в пучок. Козловский надел синий пиджак, белую рубашку и широкие серые брюки.

Примечательно, что знаменитости практически не появляются вместе на светских мероприятиях и не обсуждают свои отношения с журналистами. Тем не менее на этот раз Козловский и Акиньшина появились вместе, возможно, чтобы опровергнуть появившиеся слухи о расставании.

Как пишут СМИ, роман между Козловским и Акиньшиной начался в 2020 году на съемках фильма «Чернобыль». За несколько лет до того Акиньшина рассталась с продюсером Арчилом Геловани, от которого родила двоих детей — сына Константина и дочь Эмми. После расставания родителей дети остались жить с отцом. Акиньшина также воспитывает сына от предпринимателя Дмитрия Литвинова.

У Данилы Козловского также есть дочь Ода-Валентина, которая осталась жить с его бывшей избранницей, актрисой Ольгой Зуевой в США.

Ранее мы писали, что актриса Ольга Зуева впервые за долгое время вышла в свет с дочерью от Данилы Козловского в США.