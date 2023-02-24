«Похоже на очень большую помойку»: в каких условиях живет известная телесваха Роза Сябитова

В конце 2018 года самая известная телесваха страны Роза Сябитова перебралась из московской квартиры загород. Она построила для себя дом, в котором есть место для всех членов семьи, включая питомцев. Вот только, как считает дизайнер интерьера Антон Мединский, ведущая сильно сэкономила на ремонте и теперь вынуждена жить в полнейшей жути.

Специалист подчеркнул, что хоть жилье и большое, но внутри оно выглядит совершенно безвкусно. Он отметил, что в нем ничего не сочетается, и в целом не выстраивается целостная композиция. Из-за этого дом похож на «большую помойку».

По словам Мединского, переделывать в интерьере Сабитовой нужно буквально все. Начать лучше с люстр и текстиля. А вообще, он посоветовал все просто выбросить и начать обустраивать сначала.

«Похоже на очень большую помойку. По-хорошему, на все выбросить, убрать занавески, которые рядом с римскими шторами. Здесь все плачевно», - подытожил Андрей Мединский.

Ранее эксклюзивно для «Страсти» дизайнер интерьеров, основатель дизайн-бюро UfO Design Vision Евгений Гриневич объяснил, как просто и со вкусом можно обставить свою квартиру.