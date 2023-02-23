Интерьерный этикет: как просто и со вкусом обставить квартиру и не ошибиться
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Домашний интерьер – такая же визитная карточка человека, как и его внешний вид. Дизайнер интерьеров, основатель дизайн-бюро UfO Design Vision Евгений Гриневич уверен, что создание образа для дома ничем не отличается от составления повседневных луков. Художник-концептуалист рассказал сайту-изданию «Страсти» о пяти главных приемах, способных сделать дом уютным и стильным.
Размер имеет значение
Несмотря на не проходящую много сезонов подряд любовь к оверсайзу, не стоит забывать о соразмерности. Это касается и одежды, и интерьерных решений. Только представьте, как нелепо будет выглядеть интерьер а-ля будуар Марии Александровны в Зимнем Дворце на территории вашей 30-метровой однушки. Ведь такие пышные интерьеры создавались для соответствующей застройки с высокими потолками и просторными комнатами. Равно, как и наоборот: если вы обладаете просторным жильем, не мельтешите: слишком мелкие предметы мебели просто потеряются в пространстве.
На что тратить?
Вложитесь в добротные отделочные материалы, корпусную мебель – ведь ремонт вы делаете на долгие годы вперед. Добавьте, если хотите, пару дизайнерских элементов декора, а вот мебель, текстиль и прочие атрибуты могут быть куплены в масс-маркете или у небольших локальных производителей. Вы можете смело совмещать культовые объекты авторства ле Корбюзье и качественную мебель среднего ценового сегмента.
«Бог в деталях»
Как говорил немецкий архитектор-модернист Людвиг Мис ван дер Роэ: «Бог в деталях». Чтобы придать вашему интерьеру индивидуальности, обратите особое внимание на декор.
Вовсе необязательно скупать аксессуары всех известных элитных брендов, достаточно взять за правило привозить из путешествий оригинальные вещички с историей, которые украсят ваш интерьер и подарят приятные воспоминания. Найти такие интересные вещи можно, например, на блошиных рынках: винтажные настольные часы, лампы или ковер, ваза под цветы или металлическая тарелка под мелочи.
Евгений Гриневич
Дизайнер интерьеров, основатель дизайн-бюро UfO Design Vision
Остерегайтесь подделок!
Каждый день в метро мы видим множество людей с сумками-подделками известных брендов. Выглядит это смешно и нелепо, ведь было бы гораздо лучше, если бы сумка была актуального фасона, но не транслировала откровенно имя якобы ее создателя. Так же и в дизайне – нужно избегать бюджетных вариантов работ признанных мэтров. Если вы не можете позволить себе дизайнерские вещи, не покупайте подделки. Лучше приобрести похожую модель иного бренда, чем выдавать фейк за подлинник.
Клининг-контроль
Сколько бы ни стоила ваша вещь, главное, чтобы она была чистой и аккуратной. Избавляйтесь от свитеров в катышках, колготок в зацепках, затертой обуви и сумок. И конечно же, содержите свой дом в чистоте и порядке. Только чистый дом может быть уютным, куда всегда хочется возвращаться.
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