Интерьерный этикет: как просто и со вкусом обставить квартиру и не ошибиться

Домашний интерьер – такая же визитная карточка человека, как и его внешний вид. Дизайнер интерьеров, основатель дизайн-бюро UfO Design Vision Евгений Гриневич уверен, что создание образа для дома ничем не отличается от составления повседневных луков. Художник-концептуалист рассказал сайту-изданию «Страсти» о пяти главных приемах, способных сделать дом уютным и стильным.

Размер имеет значение

Несмотря на не проходящую много сезонов подряд любовь к оверсайзу, н е стоит забывать о соразмерности. Это касается и одежды, и интерьерных решений. Только представьте, как нелепо будет выглядеть интерьер а-ля будуар Марии Александровны в Зимнем Дворце на территории вашей 30-метровой однушки. Ведь такие пышные интерьеры создавались для соответствующей застройки с высокими потолками и просторными комнатами. Равно, как и наоборот: если вы обладаете просторным жильем, не мельтешите : слишком мелкие предметы мебели просто потеряются в пространстве.

На что тратить?

Вложитесь в добротные отделочные материалы, корпусную мебель – ведь ремонт вы делаете на долгие годы вперед. Добавьте, если хотите, пару дизайнерских элементов декора, а вот мебель, текстиль и прочие атрибуты могут быть куплены в масс-маркете или у небольших локальных производителей. Вы можете смело совмещать культовые объекты авторства ле Корбюзье и качественную мебель среднего ценового сегмента.

«Бог в деталях»

Как говорил немецкий архитектор-модернист Людвиг Мис ван дер Роэ: «Бог в деталях». Чтобы придать вашему интерьеру индивидуальности, обратите особое внимание на декор.