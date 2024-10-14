«Похоже на хвастовство и позирование»: Собчак осудила певца SHAMAN за публикацию свидетельства о разводе

Журналистка Ксения Собчак осудила певца SHAMAN за то, что он опубликовал в своем блоге свидетельство о разводе с женой. Телеведущая посчитала это «хвастовством».

В Telegram-канале «Кровавая барыня» Ксения прокомментировала новости о том, что исполнитель хита «Я русский» стал официально холостяком. Она отметила, что ему не следовало бы размещать на странице документ, так как от этого осталось «противное и липкое ощущение».

По мнению Собчак, после заявления о разводе нужно было остановиться, а не продолжать «бухтеть» об этом.

«Все это похоже на хвастовство и позирование, при том не кого-то, а главного патриотического певца Отечества – и это в Год семьи», - заявила Ксения.

Напомним, что о разводе певца с женой стало известно этой осенью. Экс-супруги отметили, что решение приняли совместно и остались после разрыва отношений друзьями. SHAMAN также подчеркивал, что бывшая жена всегда его поддерживала и была рядом в самые тяжелые периоды.

Ранее сваха Анна Осипова в беседе с порталом «Страсти» заявила, что певец SHAMAN вернется к бывшей жене.