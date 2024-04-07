«Похоже на инсульт»: состояние Владимира Кузьмина на концерте в Уфе встревожило публику

5 апреля певец Владимир Кузьмин выступил с концертом в Уфе. Зрителям показалось, что исполнитель хита «Я не забуду тебя» немного странно вел себя на сцене, из-за чего многие предположили, что у артиста проблемы со здоровьем. Об этом пишет Telegram-канал «Моя Уфа».

Во время выступления Владимир Кузьмин вел себя несколько заторможенно.

«С пением у артиста проблема — то ли голос пропал, то ли не совсем трезв, то ли… Короче, слушать как-то неловко. Что это? В зале недоумение. Иногда лучше была бы фонограмма, наверное», — написал корреспондент «АиФ-Уфа», который был на концерте.

На опубликованных очевидцем кадрах видно, что Владимир Кузьмин не попадал в ноты, а некоторые строки песен вытягивал и проговаривал. В связи с этим пользователи Сети высказали предположение, что у музыканта проблемы со здоровьем.

«Может, и инсульт», «Заторможенность налицо», «В возрасте человек, может быть все что угодно. На инсульт тоже похоже», «Опыт выступлений огромный. Боюсь, что со здоровьем не в порядке», — написали в комментариях.

Ранее сообщалось о том, что Владимиру Кузьмину стало плохо дома — у артиста отказали конечности.