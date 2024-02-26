Не мог сдвинуться с места: у певца Владимира Кузьмина отказали конечности

Певцу Владимиру Кузьмину стало плохо дома: у 68-летнего артиста отказали конечности. Ему оказали экстренную медицинскую помощь.

Об этом стало известно Telegram-каналу 112.

По информации источника, из-за ухудшения состояния у певца отказали конечности. Что именно произошло, не уточняется.

Врачи-реаниматологи помогли исполнителю. Госпитализировать певца не стали. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Официальных комментариев на этот счет не поступало.

Источник Пятого канала сообщил, что у певца онемели конечности – он не мог сдвинуться с места. По его данным, артиста «обездвижило».

Ранее сообщалось, что жену брата Кузьмина Александра Наталью арестовали на 10 суток. Сообщалось, что она возила на капоте кабриолета обнаженную женщину. Супруга музыканта рассказала, как это произошло.