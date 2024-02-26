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Опубликовано 26 февраля 2024, 18:36
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Не мог сдвинуться с места: у певца Владимира Кузьмина отказали конечности

112: у 68-летнего певца Владимира Кузьмина отказали конечности.
Не мог сдвинуться с места: у певца Владимира Кузьмина отказали конечности

© Tarakanov Vadim/East News

Певцу Владимиру Кузьмину стало плохо дома: у 68-летнего артиста отказали конечности. Ему оказали экстренную медицинскую помощь.

Об этом стало известно Telegram-каналу 112.

По информации источника, из-за ухудшения состояния у певца отказали конечности. Что именно произошло, не уточняется.

Врачи-реаниматологи помогли исполнителю. Госпитализировать певца не стали. В настоящее время его жизни ничто не угрожает.

Официальных комментариев на этот счет не поступало.

Источник Пятого канала сообщил, что у певца онемели конечности – он не мог сдвинуться с места. По его данным, артиста «обездвижило».

Ранее сообщалось, что жену брата Кузьмина Александра Наталью арестовали на 10 суток. Сообщалось, что она возила на капоте кабриолета обнаженную женщину. Супруга музыканта рассказала, как это произошло.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Telegram-канал 112
Автор:Лилия Караева
Теги:
Владимир Кузьмин
певец
здоровье