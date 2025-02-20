«Похоже, Ефремов вжился в роль ЗК»: Добровинский прокомментировал ходатайство актера

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал информацию о том, что актер Михаил Ефремов в «секретном формате» подал прошение об условно-досрочном освобождении. Он отметил, что семья погибшего в ходе ДТП со знаменитостью водителя примет любое решение суда по этому поводу.

Комментарий Добровинский опубликовал в своем Telegram-канале.

Адвокат вспомнил, что от Ефремова поступало несколько ходатайств об УДО.

«И даже приводились аргументы вроде: плохое здоровье, но хорошая характеристика из колонии, в которой Михаил Олегович отбывает срок. Однако, похоже, что Ефремов вжился в роль ЗК. Пойдет ли суд сейчас навстречу Михаилу Олеговичу, сложно сказать, думаю ему - суду виднее… Что касается семьи Захаровых, они неоднократно говорили, что примут любое решение суда», - высказался Добровинский.

Ранее сообщалось, что Ефремов планировал подать ходатайство перед Новым годом, однако из-за шумихи в СМИ отложил. Рассмотреть просьбу актера должны в течение двух недель.