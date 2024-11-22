Похожа на Шишкову: балерина Волочкова сменила прическу и рассказала о новом мужчине

Балерина Анастасия Волочкова вышла в свет в новом имидже с длинными волосами. Звезда неожиданно выбрала элегантный образ, состоящий из черного комплекта и акцентного пояса. В соцсетях 48-летнюю артистку сравнили с бывшей девушкой Тимати, моделью Аленой Шишковой.

Только недавно танцовщица удивила публику, появившись в валенках и с перьями на голове. Но потом решила пересмотреть свой стиль. На недавней церемонии вручения «Реальной премии MusicBox» Анастасия появилась в черном и с длинными волосами. Она не стала скрывать, что это парик. Женщина также поделилась, что в этот раз обратилась к визажисту, а не делала макияж сама, как обычно.

Журналисты решили, что изменения во внешности связаны с новым мужчиной. Оказалось, что это так. Волочкова призналась, что влюбилась, но роман еще находится в начальной стадии.

Как сообщает «7Дней.ru», у балерины отношения с человеком из медийной сферы. По ее словам, он молод и хорош собой. Больше она ничего о нем не рассказала, но дала понять, что ждет предложения руки и сердца.

«Сейчас это на уровне соединения двух душ и сердец. У меня в душе поменялось. Любовь теперь живет в моей жизни. Я счастливый человек», – заявила звезда.

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