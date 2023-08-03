Похожа на первую жену: Марат Башаров появился с новой спутницей и отказался позировать репортерам

Актер Марат Башаров пришел на премьеру фильма «Баба Яга спасет мир» с новой спутницей. Его сопровождала 36-летняя актриса Ася Борисова, но артист отказался позировать с ней перед репортерами.

О появлении Башарова на премьере сообщил сайт kp.ru.

Издание со ссылкой на неназванные источники отмечает, что пара встречается около года. Блондинка похожа на первую жену актера – Елизавету Круцко. Да и в целом 48-летний Башаров предпочитает белокурых женщин.

Борисова ранее работала в театре, а сейчас снимается в кино. Среди ее известных работ – сериалы «Глухарь» и «Склифосовский».

Вместе со взрослыми премьеру фильма посетила дочь Башарова. Девочка общалась с избранницей отца и фотографировала их.

Ранее на другой премьере, куда Башаров также пришел с Борисовой, публика обратила внимание на странный поступок актера. Он нервно грыз заусеницы и все время был занят руками.