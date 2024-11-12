В Сети обсуждают внешность подросшей дочери Павла Воли и Ляйсан Утяшевой

Поклонники телеведущего Павла Воли и экс-гимнастки Ляйсан Утяшевой обсуждают в Сети, как изменилась их дочь София. Пользователи считают, что у девочки модельная внешность.

В личном блоге Ляйсан опубликовала новое фото с дочкой, на котором она была в одежде для большого тенниса. Фанаты звездной семьи отметили длинные стройные ноги Софии, а также ее утонченные черты. По мнению пользователей, через несколько лет она может стать моделью с такими внешними данными и добиться успеха в этой сфере.

К слову, София не захотела идти по стопам матери и отказалась от карьеры профессиональной гимнастки. Ей ближе оказался теннис, однако, кем она станет в будущем — пока неизвестно. Воля с женой признавались, что примут любой выбор своих детей.

Отметим, что Павел и Ляйсан только с недавнего времени стали чаще публиковать фото с наследниками. Раньше они старались оберегать их от публичного пространства. Утяшева делилась, что сейчас перед размещением снимков в Сети спрашивает у детей разрешения и считает это правильным.

Ранее Ляйсан Утяшева похвасталась сумкой почти за 3 миллиона рублей.