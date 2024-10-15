39-летняя Ляйсан Утяшева похвасталась красной сумкой почти за 3 миллиона рублей

Телеведущая Ляйсан Утяшева похвасталась люксовым аксессуаром стоимостью 2,8 миллиона рублей. 39-летняя жена шоумена Павла Воли показала в своем блоге красную сумку Hermès Birkin.

Бывшая гимнастка опубликовала фотографию, на которой запечатлена в белом топе, широких синих джинсах, длинной шубе молочного оттенка и обуви в тон. Образ Ляйсан дополнила драгоценным кольцом и ожерельем.

При этом Утяшева позировала на фоне красного ковра, который идеально подошел под цвет люксовой сумки.

В 2012 году Ляйсан Утяшева вышла замуж за комика Павла Волю. Пара воспитывает дочь Софию и сына Роберта.

Ранее Ксения Собчак затмила мужа, режиссера Константина Богомолова на премьере фильма «Анора». Телеведущая вышла в свет в высоких металлизированных казаках с квадратным мысом от Prada и взяла с собой лаковую сумку Hermès Birkin, цена которой варьируется от 2 до 8 миллионов рублей.