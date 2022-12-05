Похожа на мальчика: Любовь Аксенова изменилась до неузнаваемости и поразила фанатов

В ГУМе прошел показ нового анимационного фильма «Щелкунчик и Волшебная флейта», который посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей оказалась и звезда «Мажора» Любовь Аксенова, которую репортеры и поклонники даже сначала не узнали. Актриса кардинально сменила имидж.

Длинноволосая шатенка, привлекающая зрителей на экране своей сексуальностью, теперь стала больше походить на пацаненка благодаря новой стрижке. Аксенова сильно обрезала волосы и покрасила их в пепельный блонд. В прочем, стилисты отметили, что новая прическа нисколько не испортила внешность актрисы, а даже придала ей некую «изюминку». Любовь стала выглядеть свежее и эффектнее в этом образе.