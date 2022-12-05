Похожа на мальчика: Любовь Аксенова изменилась до неузнаваемости и поразила фанатов
В ГУМе прошел показ нового анимационного фильма «Щелкунчик и Волшебная флейта», который посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей оказалась и звезда «Мажора» Любовь Аксенова, которую репортеры и поклонники даже сначала не узнали. Актриса кардинально сменила имидж.
Длинноволосая шатенка, привлекающая зрителей на экране своей сексуальностью, теперь стала больше походить на пацаненка благодаря новой стрижке. Аксенова сильно обрезала волосы и покрасила их в пепельный блонд. В прочем, стилисты отметили, что новая прическа нисколько не испортила внешность актрисы, а даже придала ей некую «изюминку». Любовь стала выглядеть свежее и эффектнее в этом образе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/Комсомольская правда
В анимационном фильме «Щелкунчик и Волшебная флейта» Аксенова озвучила главную героиню Мари. По словам актрисы, этот мультфильм является современной интерпретацией всем знакомой с детства истории. В нем много интересных сюжетных поворотов, новых героев, которые делают его уникальным произведением, не похожим на предыдущие версии.
К слову, на премьере появилась и Мария Кожевникова со своими сыновьями. Для выхода она выбрала совсем необычный образ – она заплела две косы, благодаря которым выглядела не как мама, а как старшая сестра своим детям.
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