16:54, 05 декабря 2022
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ШОК: Егор Крид внезапно облысел
Говорят, что Новый год нужно встречать, одевшись во все новое.
Репер Егор Крид, видимо, принял эти слова слишком близко к сердцу.
Певец решил не мелочиться, а кардинально поменять весь свой образ.
В случае с Кридом, сделать это оказалось не так-то просто, ведь внешность уже давно стала его визитной карточкой.
Далеко не все фанаты певца оправились от шока, с тех пор, как Егор решил поделиться своими новыми фотографиями в социальной сети.
Артист избавился от роскошного каре и побрился налысо...
- Вы дождались, - написал он комментарием к новой фото.
Изображение певца до и после "трансформации" еще можно увидеть в его личном микроблоге.
Источник фото:https://t.me/svetskaya_hronika/10513
Источник:https://t.me/svetskaya_hronika/10513
Автор:Кирилл ЗенковТеги: