ШОК: Егор Крид внезапно облысел

Говорят, что Новый год нужно встречать, одевшись во все новое.

Репер Егор Крид, видимо, принял эти слова слишком близко к сердцу.

Певец решил не мелочиться, а кардинально поменять весь свой образ.

В случае с Кридом, сделать это оказалось не так-то просто, ведь внешность уже давно стала его визитной карточкой.

Далеко не все фанаты певца оправились от шока, с тех пор, как Егор решил поделиться своими новыми фотографиями в социальной сети.

Артист избавился от роскошного каре и побрился налысо...

Вы дождались, - написал он комментарием к новой фото.

Изображение певца до и после "трансформации" еще можно увидеть в его личном микроблоге.