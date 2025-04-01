Похожа на Филиппа Киркорова: Анастасия Стоцкая снялась с повзрослевшей дочерью

Анастасия Стоцкая снялась с повзрослевшей дочерью, похожей на Филиппа Киркорова. В личном блоге певица поделилась совместным фото с 7-летней Верой за кулисами театра.

На опубликованном снимке актриса предстала в сценическом костюме рядом с дочерью. Анастасия Стоцкая и 7-летняя Вера позировали за кулисами театра и выглядели счастливыми. Уже долгое время не утихают слухи о романе певицы с Филиппом Киркоровым. Артисты давно дружат и не раз появлялись на публике вместе. Более того, поговаривали, что отцом детей актрисы, похожих на певца, является именно он.

Звезда мюзиклов неоднократно опровергала распространившиеся слухи и высказывалась о «глупых намеках», не имеющих ничего общего с действительностью. Если раньше Анастасия Стоцкая резко реагировала на доводы общественности, то теперь перестала что-либо всем доказывать.

Напомним, у артистки двое детей от бизнесмена Сергея Абгаряна, с которым она развелась в 2023 году: 13-летний Александр и 7-летняя Вера. Анастасия Стоцкая признавалась, что до последнего пыталась сохранить семью и сообщила о расставании с мужем лишь через 2,5 года. По словам певицы, экс-супруг регулярно проводит время с наследниками, и называет его прекрасным отцом.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Дворцов высказался об отношениях Анастасии Стоцкой и Филиппа Киркорова. Продюсер отметил: «Возможно, это был просто какой-то пиар-роман или какая-то договоренность».