Похожа на Арбенину: звезду «Сватов» Людмилу Артемьеву сложно узнать в новом образе

28 сентября в Сочи открылся международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво». На мероприятие прибыли звезды российского шоу-бизнеса и мировые знаменитости. В числе гостей оказалась актриса Людмила Артемьева, поразившая своим необычным образом.

Звезду «Сватов» теперь сложно узнать. 61-летняя знаменитость перекрасила волосы в платиновый блонд и похудела. Актриса решила изменить и свой стиль. На ковровой дорожке в Летнем театре она предстала в ярком наряде: Артемьева надела черные шаровары и белую длинную блузку. Образ знаменитость дополнила красным пиджаком и модными черными туфлями.

Как пишет StarHit, теперь Людмила Артемьева стала внешне похожа на лидера группы «Ночные снайперы», рок-исполнительницу Диану Арбенину.

Заслуженная артистка России стала широко известна российскому зрителю после ролей в сериалах «Сваты» и «Таксистка». Артемьева продолжает активно сниматься в кино. В последние годы она появилась в семейных фильмах «Баба Яга спасает мир» и «Мой любимый чемпион».

Ранее Людмила Артемьева призналась, что готова делать все ради покорения высот в своей профессии. Звезда отметила, что для зрителей она – всего лишь «продукт, товар», поэтому нужно всегда держать себя в форме.