«Для зрителя я – продукт, товар»: Людмила Артемьева сделала признание о профессии

Актриса Людмила Артемьева призналась, что готова делать все ради покорения высот в своей профессии. В беседе с PROZVEZD 61-летняя звезда сериала «Сваты» отметила, что для зрителей она – всего лишь «продукт, товар», поэтому нужно всегда держать себя в форме.

Знаменитость встретилась с представителями прессы на премьере фильма «Мой любимый чемпион». Артемьева исполняет роль бабушки главной героины, которая отличается безрассудством и полностью поддерживает свою внучку во всех делах. Артистка рассказала о том, на что готова ради покорения актерских высот.

«На всё! Постоянно совершенствуюсь. По крайней мере, стараюсь. Отношусь к своей работе очень серьезно, потому что понимаю: для массового зрителя я в первую очередь – никакая не знаменитость, не звезда, а продукт, товар. Не понравилась – они взяли и выключили телевизор!» – поделилась рассуждениями звезда.

Людмила отметила, что люди могут выключить сериал на самом интересном месте и даже не будут раздумывать, что же произошло с героями.

«Поэтому расслабляться нельзя», – добавила она.

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