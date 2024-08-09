«Похож очень»: сын Михаила Круга встретился с двойником отца

Сын певца Михаила Круга встретился с двойником отца и рассказал, что они знакомы много лет. Об этом сообщает mk.ru публикует видео.

СМИ раньше часто писали о том, что наследники шансонье не с особой радостью относятся к его двойнику – певцу Юрию Кузнецову-Таежному. Но на днях сын Круга встретился с артистом, они обнялись и даже попозировали во время сборного концерта.

«Похож очень», – заявил Александр Круг.

Звездный наследник признался, что давно знаком с Юрием, и иногда они даже проводят вместе свободное время.

«Мы ходим в ресторан, ходим в кино, общаемся и это нормально», – поделились они.

Также сын Круга и его двойник признались, что ни о какой ругани речи не идет.

«Это не про нас, мы дружим. Мы многое можем сделать, дай Бог всем здоровья», – подытожили участники концерта.

Напомним, что Александр Круг, сын шансонье Михаила Круга, пошел по стопам отца: он пытается построить музыкальную карьеру. Молодой человек обрел популярность после участия в музыкальном шоу «Фабрика звезд». Он активно гастролирует и записывает первый в жизни альбом. Что касается личной жизни, то СМИ пишут, что он расстался со своей возлюбленной и сейчас холост.

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