Певица Татьяна Буланова заявила, что никогда не страдала звездной болезнью

55-летняя певица Татьяна Буланова призналась, что никогда не страдала звездной болезнью. Артистка считает, что успех приходит и уходит – он никогда не бывает вечным.

Комментарий звезды приводит Пятый канал.

Буланова заявила, что «теоретически» может понять состояние звездной болезни.

«Но у меня, слава богу, этого никогда не было», - рассказала она.

По мнению артистки, «ничего в жизни не бывает вечного».

«Да, я сегодня записала какую-то песню, да, я сегодня на вершине. Но все очень не надолго. Через какое-то время это пройдет», - объяснила Буланова.

Певица считает: звездная болезнь сигнализирует о внутренней пустоте человека, и таких людей на российской эстраде достаточно. Но все они несчастные, уверена исполнительница.

Певица напоминает, что у всего есть конец.

«Время пройдет — тебя забудут», - напомнила она.

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