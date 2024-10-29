Певица Татьяна Буланова заявила, что никогда не страдала звездной болезнью
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55-летняя певица Татьяна Буланова призналась, что никогда не страдала звездной болезнью. Артистка считает, что успех приходит и уходит – он никогда не бывает вечным.
Комментарий звезды приводит Пятый канал.
Буланова заявила, что «теоретически» может понять состояние звездной болезни.
«Но у меня, слава богу, этого никогда не было», - рассказала она.
По мнению артистки, «ничего в жизни не бывает вечного».
«Да, я сегодня записала какую-то песню, да, я сегодня на вершине. Но все очень не надолго. Через какое-то время это пройдет», - объяснила Буланова.
Певица считает: звездная болезнь сигнализирует о внутренней пустоте человека, и таких людей на российской эстраде достаточно. Но все они несчастные, уверена исполнительница.
Певица напоминает, что у всего есть конец.
«Время пройдет — тебя забудут», - напомнила она.
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