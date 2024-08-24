Похож на отца: жена Милоша Биковича снялась с подросшим сыном от актера

Звезда фильма «Холоп» Милош Бикович в январе этого года впервые стал отцом. Сам актер предпочитает не раскрывать подробности личной жизни, однако его супруга, модель и юристка Ивана Малич периодически делится семейными кадрами. Так, она опубликовала в личном блоге снимки с подросшим сыном от артиста.

Недавно Милош Бикович привез жену с ребенком в Россию. Актер рассказывал, как они отдохнули за городом. Теперь артист вернулся к работе, а его супруга занимается сыном. Ивана Малич поделилась в соцсети кадрами с прогулки.

На одном из фото можно было увидеть малыша в коляске. Жена Милоша Биковича частично засветила лицо мальчика. На другом снимке ребенок учился ползать на полу, а на его голове была надувная шапочка.

«Ничего не безопасно», — написала Ивана Малич.

Пользователи Сети восхитились кадрами с сыном Милоша Биковича. Многие отметили, что мальчик похож на своего отца.

Напомним, Милош Бикович и Ивана Малич вместе с 2022 года. Пара впервые появилась вместе на публике в апреле 2023 года, а уже в декабре сообщалось, что актер тайно женился. В январе 2024 года у артиста и модели родился сын.

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