«Похож на Николая II и занимается десертами»: Волочкова рассекретила личность жениха

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности романа, который, едва начавшись, уже успел пройти этап помолвки. Все хотят знать, кто же тот мужчина, который так быстро завоевал сердце балерины. Звезда рассекретила личность избранника.

Мужчину зовут Дмитрий. Балерина стала общаться с ним после того, как мужчина привез сладости на один из ее благотворительных концертов.

Поклонник сразу произвел на нее впечатление «добротой и готовностью помочь». Балерина пригласила его в гости.

Дмитрий облачился в костюм Деда Мороза и приехал с мешком подарков. Потом на спектакле он вышел на сцену и преподнес пуанты из сахара.

Волочкова не смогла устоять перед ухаживаниями и влюбилась.

«Знаете, мой Дмитрий очень похож на Николая Второго, который изображен на фреске в гостиной моего дома», - говорит о женихе балерина и предполагает, что «это знак судьбы».

По словам Волочковой, «компания Дмитрия занимается десертами без сахара» и создает мануфактуры для их производства в разных странах.

«Это очень серьезный бизнес», - заключила балерина.

Ранее избранником Волочковой назвали певца Прохора Шаляпина. В соцсетях пару поздравили со свадьбой.