«Похож на меня внешне»: врачи запретили Куклачеву гастролировать после инфаркта, но он нашел выход

Артист цирка Юрий Куклачев рассказал о самочувствии после обширного инфаркта. В беседе с PROZVEZD он признался, что врачи запретили ему гастролировать. Но мужчина нашел выход из ситуации.

75-летний дрессировщик решил отправить на гастроли детей. Он признался, что наследники его боятся, но слушают. Сам же звезда очень любит свою работу и говорит, что она помогает ему восстанавливаться.

«Когда я выхожу на сцену, все болячки как рукой снимает. Поэтому я вернулся потихоньку к работе», – поделился Куклачев.

Только сейчас мужчине запрещают гастролировать. А ведь раньше у него был очень насыщенный график. Но медики боятся, что состояние артиста может ухудшиться из-за нагрузок. Чтобы не огорчать поклонников, он отправил на гастроли старшего сына.

«У нас все гастроли были расписаны на несколько месяцев вперед. Сейчас гастролирует мой сын Володя вместо меня. И во всех городах он идет на ура. У него 50 кошек. Володя работает прекрасно, он и похож на меня внешне. Мы сделали большое дело, потому что смогли создать не просто театр, а целую династию. Такое редко, когда встретишь», – рассказал звезда.

Несмотря на доброту и любовь поклонников, Куклачев признается, что является строгим критиком. По его словам, номера своих наследников он оценивает жестко.

«Они меня боятся. Знают, что, если папа пришел серьезный, значит, обязательно даст какие-то указания. Уши напрягают сразу и слушают меня внимательно», – отметил Куклачев.

При этом мужчина убежден, что дети слушают его, потому что он дает действительно ценные советы.

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