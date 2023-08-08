«Похож на Филиппа»: сын Пугачевой и Галкина* растет копией Киркорова

Сына певицы Аллы Пугачевой назвали копией Филиппа Киркорова. Муж Примадонны опубликовал семейное фото, на котором показал семейную идиллию. Многие обратили внимание на ребенка звезд.

Недавно в Сети ходили слухи о том, что в отношениях супругов не все так гладко. Пугачева все чаще появлялась в гордом одиночестве, а Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) ездил по гастролям. Но возлюбленные посетили музыкальный фестиваль подруги Лаймы Вайкуле, а теперь проводят время вдвоем. Но не забывают про детей.

Юморист опубликовал в соцсетях фото с женой и детьми, которое было сделано еще в начале лета в Израиле, куда они переехали из России.

«Вечер. Июнь. Израиль», — написал звезда.

Поклонники принялись обсуждать звездную семью. Многие отметили, что подрастающий сын Гарри все больше становится похож на бывшего мужа Примадонны Филиппа Киркорова. А сама Пугачева, по мнению подписчиков, слишком похудела. Они обратили внимание на ее тонкие ноги.

«Гарик похож на Филиппа», «Какие вы прекрасные все. Алла Борисовна просто восхитительна! Любим бесконечно!», «У Аллы Борисовны такие красивые ноги!»; «У Пугалкиной анорексия?» — написали в комментариях.

Звезды предпочитают не отвечать на высказывания поклонников.

Ранее народный артист РФ Александр Пашутин заявил, что певица Алла Пугачева не ожидала, что после ее отъезда из России, ничего особо не изменится. Представитель киноиндустрии раскритиковал Примадонну за ее отношение к Родине, а также нелестно отозвался о ее подруге и коллеге Лайме Вайкуле.

*признан иноагентом в РФ