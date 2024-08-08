«Похож на бомжа»: Киркоров показал татуировки по всему телу во время отдыха
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Певец Филипп Киркоров во время отдыха показал тату по всему телу и нарвался на критику. Поклонники в соцсетях написали, что 57-летний артист с рисунками «похож на бомжа».
Сейчас поп-король наслаждается отдыхом со своей музой, певицей Марго Овсянниковой. Как оказалось, они находятся в Греции, но там не просто загорают под солнцем, а снимают совместный клип. Артист опубликовал кадры, на которых отдыхает на яхте с блондинкой. Внимание поклонников было обращено на тело Киркорова, которое было покрыто татуировками буквально с ног до головы. При этом звезда выбрал необычный наряд – он позировал в рваных черных шортах и белой широкой майке.
Подписчики не оценили смену имиджа кумира и раскритиковали его в комментариях.
«Похож на бомжа, а был красавцем», «Ужасно выглядите. Такой интеллигентный были», «Тот случай, когда тату на теле не украшают, а наоборот», — отметила публика.
Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров показал своих детей. Многие пользователи Сети написали, что его дочь Алла-Виктория стала совсем взрослой и сильно выросла. Напомним, что она учится в Дубае и снимает смешные ролики, в некоторых из которых пародирует отца. Наследница признается, что ей это можно делать.